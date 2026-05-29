ФССП ведет работу по взысканию с Euroclear Bank более 45 млрд рублей

15 мая столичный Арбитражный суд полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear, взыскав с компании 18,2 трлн руб. Заседание прошло в закрытом режиме в связи с наличием коммерческой тайны. Ранее ЦБ пояснял, что величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды из-за невозможности ими распоряжаться. Центробанк оценил размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 г. в 200,1 млрд евро (18,173 трлн руб. по официальному курсу на эту дату).