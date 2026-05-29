Финансы

ФССП ведет работу по взысканию с Euroclear Bank более 45 млрд рублей

Ведомости

Судебные приставы в России возбудили более 100 исполнительных производств в отношении бельгийского Euroclear Bank на сумму свыше 45 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В ФССП отметили, что в отношении Euroclear ведется более 100 дел на сумму, превышающую 45 млрд руб., по решениям Арбитражного суда Москвы, вынесенным в 2023-2026 гг.

По данным ТАСС, в отношении Euroclear Bank открыто 58 исполнительных производств, поступивших из арбитражных судов Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкирии, Челябинской области и Приморского края. В материалах исполнительного производства указано, что предмет исполнения включает «иные взыскания имущественного характера», «исполнительский сбор». Общая сумма требований по этим производствам составляет 27,5 млрд руб., при этом в рамках одного из производств также наложен арест на активы.

26 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении решения по иску к Euroclear на сумму порядка 200 млрд евро (18,2 трлн руб.)

15 мая столичный Арбитражный суд полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear, взыскав с компании 18,2 трлн руб. Заседание прошло в закрытом режиме в связи с наличием коммерческой тайны. Ранее ЦБ пояснял, что величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды из-за невозможности ими распоряжаться. Центробанк оценил размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 г. в 200,1 млрд евро (18,173 трлн руб. по официальному курсу на эту дату).

В декабре 2025 г. ЦБ заявил о намерении подать иск, назвав это реакцией на попытки Евросоюза использовать активы регулятора для финансовой поддержки Украины. В Банке России действия ЕС назвали незаконными и противоречащими принципу суверенного иммунитета.

