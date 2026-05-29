Ставки по накопительным счетам в крупных банках опустилась до 13,97% годовых
Средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках по объему средств населения за май 2026 г. снизилась на 0,25 процентного пункта до 13,97% годовых. Средняя базовая ставка по накопительному счету после промопериода снизилась на 0,38 процентного пункта до 8,27%. Это следует из индекса накопительных счетов «Финуслуг», с которым ознакомились «Ведомости».
Снижение ставок в мае произошло в 10 банках из топ-20, при этом только один банк повысил доходность накопительного счета. Диапазон снижения составил от 0,40 до 1 процентного пункта в зависимости от кредитной организации. Максимальная ставка по накопительным счетам среди крупнейших банков к концу мая также сократилась – с 16,5% до 16% годовых. Повышение доходности было зафиксировано лишь в одном банке, где ставка выросла на 0,10 процентного пункта.
В «Финуслугах» уточняют, что индекс рассчитывается в двух вариантах: на основе базовых ставок без учета бонусов и специальных условий, а также на основе максимальных ставок, включая общедоступные надбавки.
В апреле 2026 г. средняя максимальная ставка по накопительным счетам в топ-20 банков составляла 14,23% годовых.
Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг 28 мая сообщил «Ведомостям», что Банк России может снизить ключевую ставку на заседании в июне на 50 б. п. до 14% за счет падения сезонно скорректированной инфляции за март – май в пересчете на год ниже 4%. По его мнению, рост спроса на кредиты в апреле при этом, как и неопределенность вокруг бюджета, станут ограничивающими факторами для темпа смягчения денежно-кредитной политики.