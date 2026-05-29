Банк России понизил официальный курс доллара до 71,02 рубля
Центральный банк РФ понизил курс доллара с 71,37 руб. на 29 мая до 71,02 руб. на 30 мая, следует из материалов регулятора.
Курс евро упал на 1,05 руб. до 82,64 руб. Юань поднялся на 0,04 руб. и достиг 10,49 руб.
28 мая на внебиржевом рынке доллар впервые с февраля 2023 г. опустился ниже 71 руб., потеряв около 3% за день. С начала апреля российская валюта укрепилась к доллару примерно на 12%, благодаря чему Bloomberg писал, что рубль был признан мировым лидером по темпам роста.
26 мая Банк России повысил курс доллара на 0,34 руб. до 71,55 руб., а курс евро в этот день увеличился сразу на 2,91 руб. до 85,45 руб.