ЦБ поднял курс доллара выше 79 рублей
Банк России установил официальный курс доллара с 26 мая на уровне 71,55 руб. Американская валюта подорожала на 0,34 руб. по сравнению с предыдущим значением, следует из данных регулятора.
Курс евро также поднялся - на 2,91 руб. до 85,45 руб.
22 мая Цетробанк установил официальный курс доллара на выходные и 25 мая на уровне 71,21 руб. Американская валюта подорожала на 0,42 руб. по сравнению с предыдущим значением. Курс евро, напротив, снизился на 0,73 руб. до 82,54 руб. Юань вырос на 0,08 руб. и составил 10,48 руб.
19 мая агентство Bloomberg сообщало, что с начала апреля российский рубль укрепился к доллару примерно на 12% и стал мировым лидером по темпам роста. Одним из факторов укрепления агентство называло увеличение валютных поступлений от нефтяного экспорта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.