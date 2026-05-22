ЦБ поднял официальный курс доллара выше 71 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на выходные и 25 мая на уровне 71,21 руб. Американская валюта подорожала на 0,42 руб. по сравнению с предыдущим значением, следует из данных регулятора.
Курс евро, напротив, снизился на 0,73 руб. – до 82,54 руб. Юань вырос на 0,08 руб. и составил 10,48 руб.
До этого ЦБ несколько дней подряд снижал официальный курс доллара. 19 мая агентство Bloomberg сообщало, что с начала апреля российский рубль укрепился к доллару примерно на 12% и стал мировым лидером по темпам роста. Одним из факторов укрепления агентство называло увеличение валютных поступлений от нефтяного экспорта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты также отмечали, что поддержку российской валюте оказывают рост цен на нефть, увеличение экспортной выручки, снижение спроса на импорт и высокая ключевая ставка, стимулирующая интерес к рублевым активам. По оценкам аналитиков, до конца II квартала курс рубля может сохраниться около текущих уровней. При этом летом эксперты ожидают разворота тенденции и ослабления российской валюты до уровня около 80 руб./$.