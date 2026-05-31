Финансы

Аксаков: ЦБ РФ может опустить ключевую ставку до 10% к концу 2026 года

ЦБ РФ может снизить ключевую ставку до 10% к концу 2026 г. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС.

По словам парламентария, снижение ключевой ставки до 10% к концу года является реальным, хотя инфляционные процессы пока не позволяют ЦБ делать резкие шаги, например, снизить ставку на 1,5–2 п. п. от текущего уровня. Исходя из динамики замедления роста цен, ставка должна находиться в диапазоне 11–12%. Однако, если тренд сохранится, к концу года она может достичь 10%.

24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 14,5%. Это восьмое подряд снижение ставки. ЦБ прогнозирует снижение годовой инфляции до 4,5–5,5% в 2026 г., а устойчивая инфляция приблизится к 4% во втором полугодии. С 2027 г. инфляция будет находиться у цели.

Решение ЦБ совпало с прогнозами: 16 из 19 опрошенных «Ведомостями» экономистов ждали снижения до 14,5%.

