Китайское агентство подтвердило высший кредитный рейтинг Россельхозбанка

В конце марта Россельхозбанк отчитался по МСФО за 2025 г.: чистая прибыль выросла на 25,9% и составила 50,1 млрд руб. Рентабельность собственного капитала увеличилась до 14,5% с 13,2% в 2024 г. Активы группы за год прибавили 7,2% и достигли 5,9 трлн руб., чистая процентная маржа составила 2,7%.