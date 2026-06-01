Китайское агентство подтвердило высший кредитный рейтинг Россельхозбанка
Китайское рейтинговое агентство China Lianhe Credit Rating Co., Ltd сохранило долгосрочный кредитный рейтинг Россельхозбанка на максимальном уровне AAA по национальной шкале КНР. Прогноз по рейтингу остается стабильным, следует из сообщения банка.
Аналитики агентства указали на сильные рыночные позиции РСХБ, развитую филиальную сеть и устойчивую клиентскую базу.
China Lianhe Credit Rating считается одним из крупнейших рейтинговых агентств Китая и контролирует более 30% профильного рынка. Агентство работает в соответствии с международными стандартами рейтингования и анализирует деятельность свыше 2000 эмитентов. В числе организаций, находящихся в его покрытии, финансовые институты Китая, включая China Construction Bank, ICBC, Bank of China, Agricultural Bank of China и CITIC Bank.
По итогам 2025 г. чистый операционный доход Россельхозбанка (отдельно в МСФО эта статья не раскрывалась. – «Ведомости») увеличился на 31,2% и достиг 184,2 млрд руб. По словам представителя банка Бориса Листова, это самый высокий результат банка за 25 лет работы.
В конце марта Россельхозбанк отчитался по МСФО за 2025 г.: чистая прибыль выросла на 25,9% и составила 50,1 млрд руб. Рентабельность собственного капитала увеличилась до 14,5% с 13,2% в 2024 г. Активы группы за год прибавили 7,2% и достигли 5,9 трлн руб., чистая процентная маржа составила 2,7%.