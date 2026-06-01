Главная / Финансы /

Биржевые цены на газ в Европе на первых торгах июня выросли на 4%

Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе на торгах 1 июня ускорили рост до 4%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Июльские фьючерсы по индексу TTF (голландский хаб) достигли $576,5 за 1000 куб. м. Рост спровоцирован неопределенностью с поставками СПГ из Катара на фоне конфликта в зоне Персидского залива.

Средние биржевые цены на газ в Европе по итогам апреля 2026 г. выросли до $543 за 1000 куб. м по сравнению с $600 в марте. В начале марта стоимость апрельского фьючерса на газ превышала $700 на фоне перекрытия Ормузского пролива. До этого, в январе, котировки превышали $500 впервые с весны 2025 г. на фоне интенсивного отбора газа из европейских подземных хранилищ.

