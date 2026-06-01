Дуров переименовал TON на Gram

О запуске блокчейна Telegram Open Network (TON) Павел и Николай Дуровы говорили еще в 2018 г. При этом в 2020 г. они вынужденно отказались от проекта из-за судебных разбирательств с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В 2019 г. комиссия подала в суд на Telegram за привлечение $1,7 млрд в рамках первичного размещения монет с использованием токена Gram. В августе 2024 г. после задержания Дурова во Франции TON снижался в цене на 18,9% до $5,5.