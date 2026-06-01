Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PRFN3,478-0,69%CNY Бирж.10,64+1,46%IMOEX2 570,04+0,17%RTSI1 131,49-0,57%RGBI118,64-0,18%RGBITR781,49-0,08%
Главная / Финансы /

Газпромбанк разместит допвыпуск дисконтных бондов на 5 млрд рублей

Ведомости

Газпромбанк 4 июня приступит к размещению четвертого выпуска дисконтных облигаций серии 006Р‑05Р объемом 5 млрд руб., говорится в сообщении кредитной организации на сайте раскрытия корпоративной информации.

Цена одной облигации установлена на уровне 555 руб., что составляет 55,5% от номинала (1000 руб.). Размещение продлится до 11 июня либо до момента реализации всех бумаг.

Банк самостоятельно выступает организатором и агентом по доразмещению.

Предыдущие три допвыпуска этой серии банк размещал с 55% от номинала, при этом спрос постепенно рос: по итогам выпуска №1 (завершен 29 апреля) реализовано 48,59% от плана, выпуска №2 (15 мая) – 54,06%, выпуска №3 (1 июня) – 71,52%.

Газпромбанк сократил чистую прибыль по МСФО за 2025 г. на 32% до 132,6 млрд руб., при этом чистые комиссионные доходы выросли на 9% (до 83,3 млрд руб.).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте