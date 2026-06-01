Газпромбанк разместит допвыпуск дисконтных бондов на 5 млрд рублей
Газпромбанк 4 июня приступит к размещению четвертого выпуска дисконтных облигаций серии 006Р‑05Р объемом 5 млрд руб., говорится в сообщении кредитной организации на сайте раскрытия корпоративной информации.
Цена одной облигации установлена на уровне 555 руб., что составляет 55,5% от номинала (1000 руб.). Размещение продлится до 11 июня либо до момента реализации всех бумаг.
Банк самостоятельно выступает организатором и агентом по доразмещению.
Предыдущие три допвыпуска этой серии банк размещал с 55% от номинала, при этом спрос постепенно рос: по итогам выпуска №1 (завершен 29 апреля) реализовано 48,59% от плана, выпуска №2 (15 мая) – 54,06%, выпуска №3 (1 июня) – 71,52%.
Газпромбанк сократил чистую прибыль по МСФО за 2025 г. на 32% до 132,6 млрд руб., при этом чистые комиссионные доходы выросли на 9% (до 83,3 млрд руб.).