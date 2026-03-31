Газпромбанк сократил чистую прибыль в 2025 году на треть
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО сократилась на 32% до 132,6 млрд руб. в 2025 г. Это следует из отчетности кредитной организации.
В 2024 г. чистая прибыль по МСФО составляла 195,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы выросли на 9% до 83,3 млрд руб. в 2025 г. Чистая процентная маржа снизилась на 0,4 п. п. до составила 3,0%.
Показатель рентабельности капитала составил 10,1% (после 16,5%), рентабельности активов – 0,8% (после 1,2%). Совокупный кредитный портфель составил 13,99 трлн руб.
Средства на счетах клиентов составили 13,34 трлн руб. после,13,42 трлн руб. в 2024 г. Отношение кредитов к депозитам на 31 декабря прошлого года составило 104,9% после 104,2% в 2024 г. Коэффициент достаточности совокупного капитала (Н20.0) составил 12,1%, базового капитала (Н20.1) – 8,1%.
В январе входящая в группу Газпромбанк компания «Газпромбанк лизинг» выкупила у ГК «Абсолют» Александра Светакова 57 300 кв. м в строящемся бизнес-центре на территории многофункционального комплекса Luzhniki Collection на Лужнецкой набережной, писали «Ведомости». Рыночную стоимость актива опрошенные эксперты оценивали в 20–22 млрд руб.