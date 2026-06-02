«Яндекс банк» увеличил уставный капитал до 1,8 млрд рублей

В феврале Центробанк включил «Яндекс банк» в реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. В перечень попадают банки, которые оказывают наибольший объем платежных услуг. При включении в список учитывается число выпущенных карт и операций с ними, денежных переводов, банкоматов и эквайринговых терминалов.