«Яндекс банк» увеличил уставный капитал до 1,8 млрд рублей
«Яндекс» увеличил уставный капитал дочернего банка до 1,82 млрд руб., следует из данных ЕГРЮЛ.
Уставный капитал увеличен на 404 млн руб. Данные об этом были внесены 29 мая.
«Яндекс» приобрел банк в июле 2021 г. за 1,1 млрд руб. Компании перешла банковская лицензия, которая позволяет развивать финтех-направление.
В феврале Центробанк включил «Яндекс банк» в реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. В перечень попадают банки, которые оказывают наибольший объем платежных услуг. При включении в список учитывается число выпущенных карт и операций с ними, денежных переводов, банкоматов и эквайринговых терминалов.