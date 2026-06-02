ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 72,56 рубля
Центробанк установил официальный курс доллара на 3 июня на уровне 72,56 руб. Регулятор увеличил показатель на 1,01 руб.
Официальный курс евро снизился на 1,64 руб. до 84,61 руб. Юань стал дороже на 0,16 руб. и достиг уровня в 10,73 руб.
На 2 июня официальный курс доллара составляет 71,55 руб., евро – 86,25 руб., юаня – 10,58 руб.
3 июня внебиржевой курс доллара поднялся выше 73 руб. впервые с 15 мая. Рост составил 1,47%. Курс евро достиг 84,99 руб., поднявшись на 1,3%. Внебиржевой курс юаня также вырос до 10,79 руб.