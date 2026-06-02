Внебиржевой курс доллара поднялся выше 73 рублей
Внебиржевой курс доллара поднялся выше 73 руб. впервые с 15 мая. Он достиг уровня 73,01 руб. к 17:32 мск на рынке Forex.
Рост составил 1,47%. Курс евро достиг 84,99 руб., поднявшись на 1,3%. Внебиржевой курс юаня также вырос до 10,79 руб.
Банк России установил официальный курс доллара на 2 июня в 71,55 руб. Евро в этот день вырос на 3,61 руб. до 86,25 руб., китайский юань прибавил 0,09 руб. до 10,58 руб. По курсу ЦБ проводятся расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.
Эксперты «Сберинвестиций» ожидают, что в июне рубль будет торговаться в диапазоне 70–73,5 руб. за доллар и 82–85 руб. за евро. При этом, по их мнению, к концу года американская валюта может вернуться к 85–90 руб. на фоне дефицита бюджета и смягчения денежно-кредитной политики.