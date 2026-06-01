Финансы

ЦБ повысил курс доллара на 53 копейки, а евро сразу на 3,61 рубля

Ведомости

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 июня 2026 г. Доллар подорожал на 53 коп. до 71,55 руб., евро вырос на 3,61 руб. до 86,25 руб., китайский юань прибавил 9 коп. до 10,58 руб., сообщается на сайте регулятора.

По курсу ЦБ проводятся расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Ранее Центральный банк РФ понизил курс доллара с 71,37 руб. на 29 мая и до 71,02 руб. на 30 мая. Курс евро упал на 1,05 руб. до 82,64 руб. Юань поднялся на 0,04 руб. и достиг 10,49 руб.

Рубль резко укрепился в апреле – мае: Bloomberg называл его лучшей валютой мира благодаря росту на 12% с начала квартала – курс впервые с февраля 2023 г. опускался ниже 71 руб. за доллар.

Эксперты ожидают, что в июне рубль будет торговаться в диапазоне 70–73,5 руб. за доллар и 82–85 руб. за евро, но к концу года американская валюта может вернуться к 85–90 руб. на фоне дефицита бюджета и смягчения денежно-кредитной политики.

