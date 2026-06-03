МГКЛ и Банк Дом.РФ подписали соглашение о сотрудничестве

Выручка МГКЛ за январь – апрель 2026 г. выросла в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2025 г. чистая прибыль группы увеличилась на 84% и достигла 724 млн руб. Ранее на ПМЭФ-2026 Банк Дом.РФ также заключил соглашение о льготном финансировании с «Газпромбанк Лизингом» на сумму 3 млрд руб. для закупки российской строительно-дорожной и коммунальной техники.