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Главная / Финансы /

МГКЛ и Банк Дом.РФ подписали соглашение о сотрудничестве

Ведомости

ПАО «МГКЛ» (управляет сетью «Мосгорломбард») и Банк Дом.РФ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба МГКЛ. Документ предполагает развитие сотрудничества в сфере финансовых сервисов, направленных на устойчивое развитие группы и ее бизнеса.

«Для МГКЛ это важный этап развития группы и еще одно подтверждение того, что компания переходит на новый уровень», – заявил генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин. Директор по работе с корпоративными клиентами Банка Дом.РФ Денис Герасимов отметил, что банк видит «значительный потенциал в расширении сотрудничества в части финансовых сервисов».

Выручка МГКЛ за январь – апрель 2026 г. выросла в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2025 г. чистая прибыль группы увеличилась на 84% и достигла 724 млн руб. Ранее на ПМЭФ-2026 Банк Дом.РФ также заключил соглашение о льготном финансировании с «Газпромбанк Лизингом» на сумму 3 млрд руб. для закупки российской строительно-дорожной и коммунальной техники.

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