«Росгосстрах» выплатит 2 млрд рублей дивидендов из нераспределенной прибыли

Чистая прибыль «Росгосстраха» в 2025 г. выросла почти на 6% до 8,84 млрд руб. Активы выросли на 5,1% до 134,2 млрд руб., собственный капитал – на 13,8% до 73,1 млрд руб. Общая выручка (общие страховые сборы) за прошлый год увеличилась на 7,7% до 100,1 млрд руб.