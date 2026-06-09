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«Росгосстрах» выплатит 2 млрд рублей дивидендов из нераспределенной прибыли

Ведомости

ПАО «Росгосстрах» выплатит 2 млрд руб. дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет, следует из сообщения на сайте центра корпоративной информации.

Акционеры страховой компании приняли решение о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,00408577 руб. на одну облигацию эмитента.

Датой на получение дивидендов определили 15 июня.

ПАО не будет выплачивать дивиденды по итогам 2025 г.

Чистая прибыль «Росгосстраха» в 2025 г. выросла почти на 6% до 8,84 млрд руб. Активы выросли на 5,1% до 134,2 млрд руб., собственный капитал – на 13,8% до 73,1 млрд руб. Общая выручка (общие страховые сборы) за прошлый год увеличилась на 7,7% до 100,1 млрд руб.

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