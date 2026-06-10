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Главная / Финансы /

ЦБ повысил официальный курс доллара до 71,8 рублей

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 11 июня на уровне 71,7892 руб., что на 5,74 коп. выше предыдущего значения. Курс евро вырос на 30,31 коп. — до 83,0816 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс юаня, напротив, незначительно снизился – на 0,06 коп., до 10,5825 руб.

С 8 июня 2026 г. Центробанк рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару, установленного Европейским центральным банком по состоянию на 15:30 мск текущего рабочего дня. Курс доллара к рублю определяется на основе данных отчетности кредитных организаций по межбанковским конверсионным операциям на внебиржевом валютном рынке.

9 июня ЦБ снизил курс доллара и евро на 1,5 и 2,5 руб. соответственно. Это следует из обновления на сайте регулятора на 10 июня. Американская валюта установлена на уровне 71,73 руб., евро – на 82,78 руб. Курс китайского юаня снижен на 0,20 руб. до 10,58 руб.

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