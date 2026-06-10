ЦБ повысил официальный курс доллара до 71,8 рублей

С 8 июня 2026 г. Центробанк рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару, установленного Европейским центральным банком по состоянию на 15:30 мск текущего рабочего дня. Курс доллара к рублю определяется на основе данных отчетности кредитных организаций по межбанковским конверсионным операциям на внебиржевом валютном рынке.