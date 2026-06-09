ЦБ резко снизил официальный курс доллара и евро
Банк России снизил курс доллара и евро на 1,5 и 2,5 руб. соответственно. Это следует из обновления на сайте регулятора на 10 июня.
Американская валюта установлена на уровне 71,73 руб., евро – на 82,78 руб. Курс китайского юаня снижен на 0,20 руб. до 10,58 руб.
«Ведомости» писали 2 июня, что внебиржевой курс доллара поднялся выше 73 руб. впервые с 15 мая. Тогда курс евро достиг 84,99 руб., поднявшись на 1,3%. Внебиржевой курс юаня также вырос – до 10,79 руб.