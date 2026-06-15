СДМ-банк выполнил предупреждение ФАС

До этого служба выявила, что в заявлении на открытие срочного пополняемого вклада «Накопительный счет» банк указывал только минимальную сумму пополнения. После проверки ФАС потребовала предоставить клиентам полную информацию об ограничениях по продукту, разместить соответствующие сведения на сайте и исключить подобную практику в дальнейшем.