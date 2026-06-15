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Главная / Финансы /

СДМ-банк выполнил предупреждение ФАС

Ведомости

СДМ-банк выполнил предупреждение ФАС и обеспечил клиентам доступ к полной информации об условиях пополнения накопительного счета. Об этом сообщили в ведомстве.

До этого служба выявила, что в заявлении на открытие срочного пополняемого вклада «Накопительный счет» банк указывал только минимальную сумму пополнения. После проверки ФАС потребовала предоставить клиентам полную информацию об ограничениях по продукту, разместить соответствующие сведения на сайте и исключить подобную практику в дальнейшем.

«Организация отчиталась ведомству об исполнении предупреждения в установленный срок», – сообщили в антимонопольной службе.

15 мая ФАС выдала предупреждения СДМ-банку и МТС из-за неполного раскрытия информации об услугах. Ведомство указывало, что сервис «МТС накопления» акцентировал внимание на доходности облигаций в размере 16,5% годовых, но не сообщал о возможности изменения ставки в следующем купонном периоде и не раскрывал срок ее действия.

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