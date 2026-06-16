Госдума и ЦБ прорабатывают меры борьбы с купюрами «банка приколов»
В Госдуме и Центробанке РФ обсуждают меры против изготовления билетов «банка приколов», то есть поддельных купюр, сообщил «РИА Новости» глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Центральный банк наиболее заинтересован в том, чтобы эти нормы реализовать. Но полагаю, что это законодательно надо будет закрепить и готовить соответствующее правовое решение», – сказал он.
По словам Аксакова, такие ограничения необходимы для защиты граждан от мошенников. Он также выразил уверенность, что закон будет принят в эту сессию.
В феврале Банк России сообщал, что в 2025 г. было выявлено 6565 поддельных банкнот и монет. Показатель сократился на 20% в сравнении с 2024 г. (8240 штук). При этом значение распространенности поддельных купюр осталось на уровне 2024 г.: одна фальшивая на миллион банкнот в обращении. В 2023 г. показатель составил две подделки на 1 млн банкнот, а в 2022-м – четыре.