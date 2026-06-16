Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ALRS24,4-1,21%CNY Бирж.10,657+0,04%IMOEX2 538,37-0,18%RTSI1 103,69-0,18%RGBI118,52+0,03%RGBITR784,36+0,05%
Главная / Финансы /

Госдума и ЦБ прорабатывают меры борьбы с купюрами «банка приколов»

Ведомости

В Госдуме и Центробанке РФ обсуждают меры против изготовления билетов «банка приколов», то есть поддельных купюр, сообщил «РИА Новости» глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 

«Центральный банк наиболее заинтересован в том, чтобы эти нормы реализовать. Но полагаю, что это законодательно надо будет закрепить и готовить соответствующее правовое решение», – сказал он.

По словам Аксакова, такие ограничения необходимы для защиты граждан от мошенников. Он также выразил уверенность, что закон будет принят в эту сессию.

В феврале Банк России сообщал, что в 2025 г. было выявлено 6565 поддельных банкнот и монет. Показатель сократился на 20% в сравнении с 2024 г. (8240 штук). При этом значение распространенности поддельных купюр осталось на уровне 2024 г.: одна фальшивая на миллион банкнот в обращении. В 2023 г. показатель составил две подделки на 1 млн банкнот, а в 2022-м – четыре.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте