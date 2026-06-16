Госдума и ЦБ прорабатывают меры борьбы с купюрами «банка приколов»

В феврале Банк России сообщал, что в 2025 г. было выявлено 6565 поддельных банкнот и монет. Показатель сократился на 20% в сравнении с 2024 г. (8240 штук). При этом значение распространенности поддельных купюр осталось на уровне 2024 г.: одна фальшивая на миллион банкнот в обращении. В 2023 г. показатель составил две подделки на 1 млн банкнот, а в 2022-м – четыре.