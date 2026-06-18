Шохин призвал ЦБ снизить ключевую ставку сразу на 1%
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил Банку России снизить ключевую ставку на 1% на заседании 19 июня. Его слова приводятся на сайте союза.
«С учетом замедления инфляции до 5,31% в мае логичным шагом на ближайшем заседании Банка России было бы снижение ставки на 1 п. п. Для того чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло», – сказал Шохин.
По его словам, майский индекс деловой среды РСПП продемонстрировал, что бизнес, как и прежде, сталкивался с охлаждением спроса. Проблема неплатежей осталась. Компании резко сократили инвестпрограммы, что отражается на уровне статистики. Шохин подчеркнул, что продолжительный период высокой ключевой ставки негативно влияет на инвестиционную активность и экономические показатели компаний. Бюджету, по его мнению, действующий уровень ставки также не идет на пользу, увеличивая траты на обслуживание госдолга.
Большинство участников консенсус-прогноза «Ведомостей» считают, что Совет директоров Банка России на заседании 19 июня снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 14%. Такой прогноз дали 14 из 19 экспертов. Двое допустили снижение до 14,25%. Еще один участник опроса называет диапазон 14–14,25%, другой считает вероятным снижение до 13,5–14%. Один аналитик предполагает, что ставка не изменится.