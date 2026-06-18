Шохин призвал ЦБ снизить ключевую ставку сразу на 1%

По его словам, майский индекс деловой среды РСПП продемонстрировал, что бизнес, как и прежде, сталкивался с охлаждением спроса. Проблема неплатежей осталась. Компании резко сократили инвестпрограммы, что отражается на уровне статистики. Шохин подчеркнул, что продолжительный период высокой ключевой ставки негативно влияет на инвестиционную активность и экономические показатели компаний. Бюджету, по его мнению, действующий уровень ставки также не идет на пользу, увеличивая траты на обслуживание госдолга.