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Суд отклонил ходатайство Euroclear о приостановке производства по иску ЦБ РФ

Ведомости

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство бельгийского депозитария Euroclear о приостановке исполнительного производства по иску Банка России на 18,2 трлн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

В середине мая суд полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с депозитария 18,2 трлн руб. (около 200 млрд евро). 26 мая суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном исполнении решения. Euroclear подал апелляционную жалобу. При этом бельгийский депозитарий последовательно отказывается признавать юрисдикцию российских судов.

8 июня Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение Арбитражного суда Москвы о немедленном взыскании с бельгийского депозитария Euroclear Bank порядка 200 млрд евро.

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