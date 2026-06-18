Суд отклонил ходатайство Euroclear о приостановке производства по иску ЦБ РФ

В середине мая суд полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с депозитария 18,2 трлн руб. (около 200 млрд евро). 26 мая суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном исполнении решения. Euroclear подал апелляционную жалобу. При этом бельгийский депозитарий последовательно отказывается признавать юрисдикцию российских судов.