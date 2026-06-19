ВТБ выделил 17 млрд рублей на строительство ЖК в Луганске
Банк ВТБ предоставил группе компаний РСК 17 млрд руб. на возведение жилого комплекса «Центральный квартал» в Луганске. Проект площадью 159 000 кв. м реализуется в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ). Финансирование рассчитано на восемь лет.
«Высокий спрос на новое жилье, потребность в обновлении жилого фонда и развитии современной городской инфраструктуры создают значительный потенциал для отрасли на воссоединенных территориях. Такие проекты оказывают мультипликативный эффект на экономику», — отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
По его словам, ВТБ в новых регионах финансирует проекты на 86 млрд руб. на 850 000 кв. м. Замминистра строительства Никита Стасишин добавил, что для реализации жилищных проектов там сформирован комплекс мер поддержки: СЭЗ, механизм страхования военных рисков и специальные инструменты финансирования. В пресс-службе девелопера РСК заявили, что не более 10% квартир на рынке недвижимости воссоединенных регионов находится в современных ЖК.
«Центральный квартал» появится в микрорайоне Марьевский. Проектом предусмотрены школа, детские сады, физкультурно-оздоровительные объекты и благоустройство.
Ранее, в июне 2025 г., ВТБ анонсировал инвестиции в инфраструктуру новых регионов на 72,7 млрд руб. до 2030 г. В августе 2025 г. банк запустил в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях льготную ипотеку под 2% на покупку и строительство жилья.