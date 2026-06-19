ВТБ выделил 17 млрд рублей на строительство ЖК в Луганске

По его словам, ВТБ в новых регионах финансирует проекты на 86 млрд руб. на 850 000 кв. м. Замминистра строительства Никита Стасишин добавил, что для реализации жилищных проектов там сформирован комплекс мер поддержки: СЭЗ, механизм страхования военных рисков и специальные инструменты финансирования. В пресс-службе девелопера РСК заявили, что не более 10% квартир на рынке недвижимости воссоединенных регионов находится в современных ЖК.