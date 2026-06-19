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Гознак: цифровой рубль приведет к перераспределению безналичных и наличных денег

Ведомости

Цифровой рубль приведет к перераспределению между безналичными и наличными деньгами. Об этом глава Гознака Аркадий Трачук заявил «РИА Новости».

Третья форма нацвалюты, по его словам, напрямую не конкурирует с существующими, но окажет влияние на их использование. Гознак пока не может оценить эффект цифрового рубля, например, на объем заказа банкнот. При этом компания видит два направления для применения своих компетенций. Первое – смарт-контракты на платформе цифрового рубля.

«Гознак отвечает за эксплуатацию и развитие ряда государственных информационных систем. В связи с этим мы видим потенциал внедрения в эти системы смарт-контрактов на платформе цифрового рубля», – сказал Трачук.

Второе направление – создание инфраструктурного сервиса для подключения к этой платформе на базе собственных дата-центров.

Первый этап широкого применения цифрового рубля запланирован на 1 сентября 2026 г. С этого дня крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой. С того же дня их клиенты – торговые компании (выручка в год от 120 млн руб.) должны открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей и обеспечить возможность оплаты товаров и услуг.

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