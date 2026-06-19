Гознак: цифровой рубль приведет к перераспределению безналичных и наличных денег

Первый этап широкого применения цифрового рубля запланирован на 1 сентября 2026 г. С этого дня крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой. С того же дня их клиенты – торговые компании (выручка в год от 120 млн руб.) должны открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей и обеспечить возможность оплаты товаров и услуг.