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Главная / Финансы /

Набиуллина: ЦБ рассматривал снижение и сохранение ключевой ставки

Ведомости

Совет директоров Банка России рассматривал как снижение, так и сохранение ключевой ставки на заседании 19 июня. Об этом сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

«За каждый из вариантов были весомые аргументы. На мой взгляд, итоговое решение – это результат взвешенного рассмотрения всех аргументов», – сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

ЦБ обсуждал снижение на 50 б. п. до 14%.

19 июня Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25%. Это стало девятым подряд снижением ставки. Согласно объявлению регулятора, проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Сохраняются проинфляционные риски, связанные с высокими инфляционными ожиданиями, длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности.

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