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ЦБ повысил официальный курс доллара

Ведомости

Центробанк установил официальный курс доллара на 23 июня на уровне 73,77 руб. Регулятор повысил его на 0,33 руб.

Курс евро вырост на 0,42 руб. и достиг 84,59 руб. Юань подорожал на 0,08 руб. – до 10,88 руб.

Официальный курс доллара ЦБ на 20 июня составлял 73,44 руб., евро – 84,17 руб., юаня – 10,81 руб.

17 июня директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг рассказал «Ведомостям», что диапазон курса доллара составит 75–80 руб./$ в следующем квартале, а по итогам 2026 г. достигнет 83–85 руб./$. 

По мнению главного экономиста «Т-инвестиций» Софьи Донец, курс окажется в интервале 80–85 руб./$ в III квартале и 85–90 руб./$ в конце года, а директор по макроэкономическому анализу банка Дом.РФ Жанна Смирнова считает, что рубль может ослабнуть до 85 руб./$ к декабрю.

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