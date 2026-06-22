ЦБ повысил официальный курс доллара
Центробанк установил официальный курс доллара на 23 июня на уровне 73,77 руб. Регулятор повысил его на 0,33 руб.
Курс евро вырост на 0,42 руб. и достиг 84,59 руб. Юань подорожал на 0,08 руб. – до 10,88 руб.
Официальный курс доллара ЦБ на 20 июня составлял 73,44 руб., евро – 84,17 руб., юаня – 10,81 руб.
17 июня директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг рассказал «Ведомостям», что диапазон курса доллара составит 75–80 руб./$ в следующем квартале, а по итогам 2026 г. достигнет 83–85 руб./$.
По мнению главного экономиста «Т-инвестиций» Софьи Донец, курс окажется в интервале 80–85 руб./$ в III квартале и 85–90 руб./$ в конце года, а директор по макроэкономическому анализу банка Дом.РФ Жанна Смирнова считает, что рубль может ослабнуть до 85 руб./$ к декабрю.