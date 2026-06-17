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Эксперты спрогнозировали курс доллара к концу 2026 года

Ведомости

Диапазон курса доллара составит 75–80 руб./$ в следующем квартале, а по итогам 2026 г. достигнет 83–85 руб./$. Такое мнение озвучил «Ведомостям» директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.

По мнению главного экономиста «Т-инвестиций» Софьи Донец, курс окажется в интервале 80–85 руб./$ в III квартале и 85–90 руб./$ в конце года, а директор по макроэкономическому анализу банка Дом.РФ Жанна Смирнова считает, что рубль может ослабнуть до 85 руб./$ к декабрю.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко ожидает роста курса до 80–85 руб./$ к осени.

Как разблокировка Ормузского пролива повлияет на рубль, цены на нефть и бюджет

Экономика / Макроэкономика и бюджет

По словам опрошенных «Ведомостями» экспертов, ожидаемая разблокировка Ормузского пролива может стать фактором ослабления рубля. Влияние проявляется с задержкой в 1,5–2 месяца, так что ждать резких колебаний не стоит. Согласно прогнозам, курс в сочетании с другими факторами начнет движение к 85 руб./$ уже осенью.

В январе «Ведомости» писали со ссылкой на собственный консенсус-прогноз, что российская валюта ослабнет примерно на 6% в этом году, а среднегодовой курс доллара составит 88,5 руб./$ в 2026 г.

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