Эксперты спрогнозировали курс доллара к концу 2026 года

По мнению главного экономиста «Т-инвестиций» Софьи Донец, курс окажется в интервале 80–85 руб./$ в III квартале и 85–90 руб./$ в конце года, а директор по макроэкономическому анализу банка Дом.РФ Жанна Смирнова считает, что рубль может ослабнуть до 85 руб./$ к декабрю.