ЦБ установил доллар выше 74 рублей
Официальный курс американского доллара на 24 июня установлен на уровне 74,62 руб., следует из данных на сайте Банка России.
Стоимость европейской валюты увеличена на 0,89 руб. до 85,48 руб. Китайский юань установлен на уровне 10,99 руб.
«Ведомости» писали 22 июня, что доллар укрепляется по отношению к основным мировым валютам третью торговую сессию подряд из-за усиления ожиданий по повышению процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США до конца 2026 г.
На фоне усиления американской валюты евро снизился до минимального уровня с конца марта по отношению к американской валюте, достигнув отметки 1,142 евро/$. Канадский доллар торговался с понижением на 0,3% до 1,41 канадского доллара/$. Британский фунт в то же время опустился до уровня $1,323, достигнув минимальных отметок с конца марта.