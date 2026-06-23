Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,967-0,2%CHKZ14 750-3,28%RGSS0,174-3,86%IMOEX2 336,15+0,77%RTSI986,25-0,38%RGBI115,85-0,06%RGBITR768,85-0,02%
Главная / Финансы /

ЦБ установил доллар выше 74 рублей

Ведомости

Официальный курс американского доллара на 24 июня установлен на уровне 74,62 руб., следует из данных на сайте Банка России.

Стоимость европейской валюты увеличена на 0,89 руб. до 85,48 руб. Китайский юань установлен на уровне 10,99 руб.

«Ведомости» писали 22 июня, что доллар укрепляется по отношению к основным мировым валютам третью торговую сессию подряд из-за усиления ожиданий по повышению процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США до конца 2026 г.

На фоне усиления американской валюты евро снизился до минимального уровня с конца марта по отношению к американской валюте, достигнув отметки 1,142 евро/$. Канадский доллар торговался с понижением на 0,3% до 1,41 канадского доллара/$. Британский фунт в то же время опустился до уровня $1,323, достигнув минимальных отметок с конца марта.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь