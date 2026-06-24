ЦБ: средняя годовая доходность клиентских портфелей брокеров составила 2,9%
Доходность инвестиций розничных клиентов на брокерском обслуживании с портфелями от 10 000 до 10 млн руб. за 2023-2025 гг. составила 2,9% годовых, оценил Банк России.
Распределение доходности оказалось неоднородным, отметил регулятор. Так, 5% инвесторов ушли в минус на 10%. Треть клиентов понесли меньшие потери либо сохранили вложения, но увеличить их не смогли. Доля инвесторов, которым удалось выйти в плюс, составила 63%.
Из успешных клиентов большинство (41%) получили доход от 0,1% до 6,7% годовых. ЦБ пишет, что этот показатель ниже индекса полной доходности гособлигаций Московской биржи. Обогнать этот бенчмарк смогли 13% инвесторов, результаты которых разнятся от 6,71 до 17,2% годовых. Только 9% заработали свыше этих показателей.
Лучшие результаты показали инвесторы, в портфеле которых есть ПИФы. Средняя доходность инструмента для неквалифицированных инвесторов за три года составила 17,9% годовых. Производные финансовые инструменты чаще ухудшали положение.
На фоне снижения ставок в I квартале 2026 г. розничные инвесторы внесли на брокерские счета 910 млрд руб. Это стало рекордным квартальным показателем с начала наблюдений в 2021 г. Наиболее активно средства на фондовый рынок направляли инвесторы с объемом счетов свыше 1 млн руб. Благодаря рекордному притоку средств активы клиентов брокеров за квартал увеличились на 9% и достигли 13,3 трлн руб.