ЦБ: средняя годовая доходность клиентских портфелей брокеров составила 2,9%

На фоне снижения ставок в I квартале 2026 г. розничные инвесторы внесли на брокерские счета 910 млрд руб. Это стало рекордным квартальным показателем с начала наблюдений в 2021 г. Наиболее активно средства на фондовый рынок направляли инвесторы с объемом счетов свыше 1 млн руб. Благодаря рекордному притоку средств активы клиентов брокеров за квартал увеличились на 9% и достигли 13,3 трлн руб.