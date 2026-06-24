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Официальный курс доллара обновил максимум с мая

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на уровне 74,77 руб., повысив на 0,15 руб. Это новый максимум с 7 мая.

Курс евро понизился незначительно – на 0,30 руб. и стал равен 85,18 руб. Юань подешевел на 0,02 руб. – до 10,97 руб.

Официальный курс доллара на 24 июня составляет 74,62 руб., евро – 85,48 руб., юаня – 10,99 руб.

17 июня директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг рассказал «Ведомостям», что диапазон курса доллара составит 75–80 руб./$ в следующем квартале, а по итогам 2026 г. достигнет 83–85 руб./$. 

По мнению главного экономиста «Т-инвестиций» Софьи Донец, курс окажется в интервале 80–85 руб./$ в III квартале и 85–90 руб./$ в конце года, а директор по макроэкономическому анализу банка Дом.РФ Жанна Смирнова считает, что рубль может ослабнуть до 85 руб./$ к декабрю.

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