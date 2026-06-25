«Сбер» снизит ставки по рыночной ипотеке
С 26 июня «Сбер» снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,3-0,5 процентного пункта (п. п.) в зависимости от размера первоначального взноса. Минимальная ставка составит 15,2% годовых, сообщил представитель банка.
Снижения ставки на 0,5 п. п. могут ожидать клиенты, у которых первоначальный взнос по ипотеке составляет от 20,1% до 30%. На 0,3 п. п. «Сбер» снизит при первоначальном взносе 50,1% и более.
Дополнительно банк снизит ставки на квартиры в новостройках вне проектного финансирования «Сбера» на 0,5%.
Минимальные ставки на «Домклик», без учета господдержки, составят от 15,2% на покупку первичного жилья и от 15,5% – вторичного. От 16,9% будут действовать ставки по программе «Строительство жилого дома».
В «Сбере» напомнили, что банк удерживает высокую ставку по вкладам. Для клиентов она остается на уровне 13,5% годовых на срок от трех до четырех месяцев как на новые деньги, так и при выполнении условий по надбавкам.
19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) до 14,25%. В ЦБ предупредили, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 г. может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии (14-14,5% в среднем в 2026 г., 8-10% в 2027 г., 7,5-8,5% в 2028 г. – «Ведомости»).