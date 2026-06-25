«Сбер» снизит ставки по рыночной ипотеке

19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) до 14,25%. В ЦБ предупредили, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 г. может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии (14-14,5% в среднем в 2026 г., 8-10% в 2027 г., 7,5-8,5% в 2028 г. – «Ведомости»).