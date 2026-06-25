ЦБ установил курс доллара на 26 июня выше 75 рублей
Центробанк установил официальный курс доллара на 26 июня на уровне 75,63 руб. Регулятор повысил стоимость валюты на 0,86 руб.
Евро подорожал на 0,59 руб. – до 85,77 руб. Юань вырос до 11,04 руб., прибавив 0,07 руб.
Официальный курс доллара на 25 июня составляет 74,77 руб., евро – 85,18 руб., юаня – 10,97 руб.
17 июня директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг рассказал «Ведомостям», что диапазон курса доллара составит 75–80 руб./$ в следующем квартале, а по итогам 2026 г. достигнет 83–85 руб./$. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко ожидает роста курса до 80–85 руб./$ к осени.