ЦБ установил курс доллара на 26 июня выше 75 рублей

17 июня директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг рассказал «Ведомостям», что диапазон курса доллара составит 75–80 руб./$ в следующем квартале, а по итогам 2026 г. достигнет 83–85 руб./$. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко ожидает роста курса до 80–85 руб./$ к осени.