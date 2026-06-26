ЦБ решил аннулировать лицензию ООО «АЛОР+»

10 апреля ЦБ отозвал лицензию на банковские операции у «Банка развития и модернизации промышленности» («Банк РМП») в связи с нарушениями требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Регулятор также аннулировал лицензию на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В финансовую организацию назначена временная администрация, ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).