ЦБ решил аннулировать лицензию ООО «АЛОР+»
Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на депозитарную деятельность, выданную ООО «АЛОР+». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Решение было принято 25 июня.
10 апреля ЦБ отозвал лицензию на банковские операции у «Банка развития и модернизации промышленности» («Банк РМП») в связи с нарушениями требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Регулятор также аннулировал лицензию на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В финансовую организацию назначена временная администрация, ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).