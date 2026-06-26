Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
EUTR59,05-1,67%CNY Бирж.11,423+2,27%IMOEX2 310,54+2,36%RTSI962,35+2,36%RGBI113,05-1,08%RGBITR751,36-1,03%
Главная / Финансы /

ЦБ решил аннулировать лицензию ООО «АЛОР+»

Ведомости

Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на депозитарную деятельность, выданную ООО «АЛОР+». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение было принято 25 июня.

10 апреля ЦБ отозвал лицензию на банковские операции у «Банка развития и модернизации промышленности» («Банк РМП») в связи с нарушениями требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Регулятор также аннулировал лицензию на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В финансовую организацию назначена временная администрация, ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её