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ЦБ будет покупать валюту на 9,34 млрд рублей в день с 1 по 6 июля

Ведомости

Банк России будет проводить суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд руб. в день с 1 по 6 июля. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Решение принято с учетом анонсированного Минфином РФ объема покупок валюты в рамках бюджетного правила на период с 5 июня по 6 июля (9,91 млрд руб. в день).

Во втором полугодии 2026 г. ежедневный объем операций с иностранной валютой будет рассчитываться на основе данных Минфина, публикуемых на третий рабочий день каждого месяца. В расчет войдут объемы покупки или продажи валюты по бюджетному правилу, скорректированные на величину продаж за счет чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях.

Экономисты Сбербанка предложили сделать бюджетное правило рублевым

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Общий объем таких инвестиций за первое полугодие 2026 г. составил 74,8 млрд руб., что в пересчете на второе полугодие дает 0,58 млрд руб. в день. Операции по использованию средств ФНБ на покрытие дефицита бюджета вне бюджетного правила в 2025 г. не проводились.

В конце декабря 2026 г.регулятор обнародует данные об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на первое полугодие 2027 г. с учетом данных Минфина об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за второе полугодие текущего года.

28 июня директор Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка Александр Исаков рассказал «Ведомостям», что механизм бюджетного правила нужно пересмотреть, так как он теряет актуальность по мере снижения доли нефтегазовых доходов (НГД) в федбюджете, а его роль в стабилизации курса становится менее значительной. Экономист предложил перейти к «национальному бюджетному правилу», при котором все бюджетные резервы будут храниться только в рублях. Фундамент правила – ориентир по предельной величине расходов – необходимо сохранить.

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