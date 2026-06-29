ЦБ будет покупать валюту на 9,34 млрд рублей в день с 1 по 6 июля

28 июня директор Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка Александр Исаков рассказал «Ведомостям», что механизм бюджетного правила нужно пересмотреть, так как он теряет актуальность по мере снижения доли нефтегазовых доходов (НГД) в федбюджете, а его роль в стабилизации курса становится менее значительной. Экономист предложил перейти к «национальному бюджетному правилу», при котором все бюджетные резервы будут храниться только в рублях. Фундамент правила – ориентир по предельной величине расходов – необходимо сохранить.