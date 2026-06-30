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Главная / Финансы /

ЦБ изменил методику расчета стоимости ремонта по ОСАГО

Ведомости

В России начнет действовать новый порядок расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Об этом объявили в Банке России.

При определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала, а средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Также изменение затрагивает учет затрат на детали одноразового использования: уплотнители, наклейки и др. Теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме.

«В результате нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%», – говорится в сообщении. Новое методика расчета начнет действовать с 11 июля.

19 мая «Ведомости» писали, что одно из изменений в автостраховании коснется супругов погибших участников спецоперации. Проект предусматривает возможность оформить договор ОСАГО на автомобиль до завершения процедуры вступления в наследство.

Как говорили опрошенные эксперты, эти изменения носят технический, но важный характер. По словам вице-президента «Ренессанс страхования» Сергея Демидова, норма для супругов погибших участников СВО позволит сохранить непрерывность страхования и избежать ситуации, когда семья фактически лишается возможности пользоваться автомобилем до завершения наследственных процедур.

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