ЦБ изменил методику расчета стоимости ремонта по ОСАГО
В России начнет действовать новый порядок расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Об этом объявили в Банке России.
При определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала, а средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Также изменение затрагивает учет затрат на детали одноразового использования: уплотнители, наклейки и др. Теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме.
«В результате нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%», – говорится в сообщении. Новое методика расчета начнет действовать с 11 июля.
19 мая «Ведомости» писали, что одно из изменений в автостраховании коснется супругов погибших участников спецоперации. Проект предусматривает возможность оформить договор ОСАГО на автомобиль до завершения процедуры вступления в наследство.
Как говорили опрошенные эксперты, эти изменения носят технический, но важный характер. По словам вице-президента «Ренессанс страхования» Сергея Демидова, норма для супругов погибших участников СВО позволит сохранить непрерывность страхования и избежать ситуации, когда семья фактически лишается возможности пользоваться автомобилем до завершения наследственных процедур.