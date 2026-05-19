Банк России обновит правила ОСАГО

Банк России обновит правила ОСАГОРегулятор в том числе хочет упростить оформление полиса для семей погибших участников СВО
Банк России разработал ряд изменений в правила обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), следует из опубликованного на сайте проекта указания. Одно из них коснется супругов погибших участников специальной военной операции (СВО). Проект предусматривает возможность оформить договор ОСАГО на автомобиль до завершения процедуры вступления в наследство. Для этого достаточно будет документов, выданных нотариусом. Сейчас право собственности на транспортное средство может быть оформлено только спустя шесть месяцев при отсутствии завещания.
Также ЦБ предлагает закрепить право владельцев полиса на возврат части страховой премии при отказе от договора ОСАГО до начала его действия. Сейчас премия не возвращается даже в том случае, если полис фактически еще не вступил в силу. ЦБ предлагает разрешить гражданину получать обратно уплаченную сумму за вычетом 22% – расходов страховщика на ведение дела и обязательных отчислений в резервы.
Еще одна поправка связана с европротоколом – из текста правил ОСАГО исключат фиксированное указание на лимит выплаты в 200 000 руб. при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции в случае разногласий между водителями. Вместо этого останется отсылка непосредственно к закону об ОСАГО, по которому и будет устанавливаться размер компенсации. Такой подход позволит в дальнейшем менять лимит без корректировки нескольких нормативных актов одновременно, отмечают представители ЦБ.
Поправки приводят действующее регулирование в соответствие с изменениями в законодательстве, принятыми в 2025 г., указано в пояснительной записке к проекту указания.
Предлагаемые изменения в целом носят технический, но важный характер, считает вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов. По его словам, норма для супругов погибших участников СВО позволит сохранить непрерывность страхования и избежать ситуации, когда семья фактически лишается возможности пользоваться автомобилем до завершения наследственных процедур. Речь идет о чувствительной категории клиентов, для которых автомобиль нередко остается единственным доступным средством передвижения, говорит Демидов. А для страховщиков нововведение не создаст дополнительной нагрузки, поскольку речь идет лишь об уточнении порядка заключения договора.
«Росгосстрах» уже сталкивается с обращениями переживших супругов участников СВО и оформляет такие договоры в соответствии с действующим законодательством, говорит руководитель направления по методологии ОСАГО и международных систем страхования компании Михаил Борисов. Внесение норм непосредственно в правила страхования устраняет противоречия между нормативными актами и делает процедуру более прозрачной для клиентов и страховщиков.
Норма об оформлении ОСАГО супругами погибших участников СВО является продолжением социальной политики государства и может быть востребована на практике, согласен руководитель управления методологии ВСК Михаил Алексеев.
Изменение подхода к лимиту выплат по европротоколу Демидов считает необходимым на фоне роста стоимости ремонта и запчастей. По его оценке, увеличение лимита до 200 000 руб. должно упростить оформление мелких аварий и снизить нагрузку на ГИБДД, а также увеличить число ДТП, оформленных без вызова полиции.
Действующее законодательство уже предусматривает лимиты выплат по европротоколу в 100 000, 200 000 и 400 000 руб. в зависимости от условий оформления аварии, напоминает заместитель директора департамента розничных страховых продуктов Remind Александр Герасименко: новые изменения лишь позволят в будущем корректировать эти суммы через закон без пересмотра подзаконных актов. Но директор департамента обязательных видов страхования «Альфастрахования» Роман Лободин предупреждает, что увеличение лимита по бумажному европротоколу может привести к росту бытового мошенничества и, как следствие, к повышению тарифов ОСАГО.
Инициатива о возврате части страховой премии, по мнению Алексеева из ВСК, поможет улучшить взаимопонимание между страхователем и страховщиком, поскольку действующее законодательство прямо не регулирует порядок расторжения полиса до начала его действия.
Борисов из «Росгосстраха» инициативу также поддерживает: действующие правила создают серую зону, когда клиент не может вернуть деньги даже в случае, если страховая защита еще не начала действовать. Поправки, считает он, делают ключевым критерием именно момент начала страхового покрытия, а не дату покупки полиса. В то же время Герасименко допускает, что инициатива по возврату части страховой премии при отказе от полиса до начала его действия может потенциально снизить долю застрахованных машин.