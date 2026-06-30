ЦБ выпустит памятные 25-рублевые монеты серии «Российский спорт»
Банк России 1 июля 2026 г. выпустит в обращение пять памятных монет номиналом 25 руб. из серии «Российский спорт». Об этом сообщил регулятор.
В серию вошли монеты, посвященные спортивным обществам «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы». Монеты изготовлены из медно-никелевого сплава, имеют диаметр 27 мм и выступающий кант по окружности.
На лицевой стороне размещены рельефное изображение государственного герба России, номинал, год выпуска, а также товарный знак монетного двора.
На оборотной стороне каждой монеты изображена в цвете символика соответствующего спортивного общества. В верхней части по окружности размещено его название.
«Тираж монет – 50 000 штук каждая», – пояснили в ЦБ, отметив, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории страны.
30 апреля также сообщалось, что ЦБ выпустит памятные 10-рублевые монеты в честь городов трудовой доблести. В их числе Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, а также Магадан и Пенза. Монеты изготовлены из недрагоценных металлов и имеют диаметр 22 мм.