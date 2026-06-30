Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,54+1,49%KLVZ1,902+3,26%UTAR8,46+5,75%IMOEX2 385,97+1,54%RTSI966,68+1,54%RGBI114,22+0,36%RGBITR759,96+0,39%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ выпустит памятные 25-рублевые монеты серии «Российский спорт»

Ведомости

Банк России 1 июля 2026 г. выпустит в обращение пять памятных монет номиналом 25 руб. из серии «Российский спорт». Об этом сообщил регулятор.

В серию вошли монеты, посвященные спортивным обществам «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы». Монеты изготовлены из медно-никелевого сплава, имеют диаметр 27 мм и выступающий кант по окружности.

На лицевой стороне размещены рельефное изображение государственного герба России, номинал, год выпуска, а также товарный знак монетного двора.

На оборотной стороне каждой монеты изображена в цвете символика соответствующего спортивного общества. В верхней части по окружности размещено его название.

«Тираж монет – 50 000 штук каждая», – пояснили в ЦБ, отметив, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории страны.

30 апреля также сообщалось, что ЦБ выпустит памятные 10-рублевые монеты в честь городов трудовой доблести. В их числе Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, а также Магадан и Пенза. Монеты изготовлены из недрагоценных металлов и имеют диаметр 22 мм.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте