ЦБ выпустит памятные 25-рублевые монеты серии «Российский спорт»

30 апреля также сообщалось, что ЦБ выпустит памятные 10-рублевые монеты в честь городов трудовой доблести. В их числе Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, а также Магадан и Пенза. Монеты изготовлены из недрагоценных металлов и имеют диаметр 22 мм.