ЦБ поднял официальный курс доллара выше 78 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 1 июля на отметке 78,27 руб. Регулятор повысил его на 0,52 руб.
Курс евро вырос на 0,63 руб. – до 89,27 руб. Юань подорожал до 11,49 руб., прибавив 0,03 руб.
Официальный курс на 30 июня составил 77,75 руб., евро – 88,65 руб., юаня – 11,46 руб.
Инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Алексей Михеев говорил, что ослаблению рубля могут способствовать несколько факторов. С 17 июня ежедневные продажи валюты снизились на 2,8 млрд руб. – до 5,3 млрд с 8,1 млрд руб. месяцем ранее. Рынок также ожидает, что с 2027 г. цена отсечения по бюджетному правилу будет значительно снижена (сейчас она составляет $59/барр.). Другими факторами могут быть снижение ключевой ставки до 14,25% и цен на нефть ниже $80/барр. на фоне постепенного открытия Ормузского пролива, добавил эксперт.
Против рубля сейчас играет снижение цен на основные статьи российского экспорта (нефть Urals на споте уже около $50/барр.), которое в перспективе будет приводить к снижению предложения валюты со стороны экспортеров, добавляет главный экономист «Ренессанс капитала» Андрей Мелащенко.