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Главная / Финансы /

На российском банковском рынке появился новый игрок

Ведомости

В Москве зарегистрировано ООО «Банк "Элемент"». Российский банковский рынок впервые за несколько лет пополнится новым игроком, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные своей аналитической системы «СПАРК».

Уставной капитал составляет 3,6 млрд руб., что позволяет кредитной организации претендовать на универсальную лицензию. В списке банков ЦБ «Элемент» уже появился, но данных о типе лицензии пока нет.

Учредителем общества является Вадим Логофет. Раньше он работал в Sberbank CIB и энергокомпании «Квадра», сейчас занимает должность управляющего партнером консалтинговой Gardiner Resources. На должности председателя правления ООО «Банк "Элемент» находится Ольга Юдакова. По данным «Интерфакса», она отвечала за риски в МКБ.

По прогнозам Национального рейтингового агентства (НРА), чистая прибыль российских банков в 2025 г. могла составить 3,8-3,9 трлн руб. и приблизиться к рекордному показателю 2024 г. Ожидается, что в этом году прибыль банковского сектора будет ниже результата прошлого года и составит 3,4-3,6 трлн руб.

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