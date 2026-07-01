На российском банковском рынке появился новый игрок

По прогнозам Национального рейтингового агентства (НРА), чистая прибыль российских банков в 2025 г. могла составить 3,8-3,9 трлн руб. и приблизиться к рекордному показателю 2024 г. Ожидается, что в этом году прибыль банковского сектора будет ниже результата прошлого года и составит 3,4-3,6 трлн руб.