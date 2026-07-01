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Индекс ОФЗ упал ниже 113 пунктов впервые с октября 2025 года

Ведомости

Индекс ОФЗ (RGBI) упал ниже 113 пунктов впервые с 9 октября 2025 г., свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 16:27 мск, индекс RGBI достиг отметки 112,89 п. Минимальное значение за день – 112,88 п.

Индекс RGBI является основным индикатором рынка госдолга. В него входят наиболее ликвидные ОФЗ с дюрацией более года.

Ранее, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ, председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила категорически против эксперимента со снижением ключевой ставки при высокой инфляции. Она заявила, что в регуляторе нет фанатов высоких ставок, в Центробанке выступают за доступность кредита, за справедливые условия конкуренции. По ее словам, в этой ситуации речь идет не о ставке, а об инфляции.

19 июня она объясняла, что более сдержанное решение по ключевой ставке связано с тем, что проинфляционные риски заметно выросли. В частности, бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Вклад бюджетной политики в увеличение денежного предложения остается повышенным и, если в этих условиях рост кредитования продолжится такими высокими темпами, это может потребовать от ЦБ более жесткой политики, чем ожидалось в базовом сценарии, подчеркнула председатель регулятора.

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