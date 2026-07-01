«Сбер»: проданные JPMorgan акции Сбербанка остались в зарубежном контуре
Проданные JPMorgan акции Сбербанка остались за пределам российского контура, заявил зампред правления, финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов в кулуарах Финансового конгресса.
«Можно сделать вывод о том, что эти бумаги не могут продаваться на российском рынке на Московской бирже, либо на внебиржевой рынке (OTC) внутри России. Соответственно, давления какого-то на котировки мы не ждем», – рассказал Скворцов.
Он напомнил, что сделка с JPMorgan была проведена за пределами РФ. Большим пакетом акций «Сбера», по его словам, продолжают владеть недружественные инвесторы.
8 июня JPMorgan отчитался о полном завершении сделке по продаже акций банка. Депозитарий Сбербанка продал акции российского эмитента с дисконтом 70% неназванному инвестору. Цена продажи составила примерно $1,2 за акцию.
19 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не имеет информации по поводу сделки по продаже JPMorgan акций Сбербанка. Она объяснила, что те российские бумаги, которые заводятся в российский контур из-за рубежа и в цепочках владельцев которых есть инвесторы из недружественных стран, они подлежат обособленному учету