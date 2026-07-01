«Сбер»: проданные JPMorgan акции Сбербанка остались в зарубежном контуре

19 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не имеет информации по поводу сделки по продаже JPMorgan акций Сбербанка. Она объяснила, что те российские бумаги, которые заводятся в российский контур из-за рубежа и в цепочках владельцев которых есть инвесторы из недружественных стран, они подлежат обособленному учету