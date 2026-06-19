Набиуллина: у ЦБ нет информации по сделке по продаже JP Morgan акций Сбера

Чистая прибыль Сбербанка РСБУ в мае 2026 г. выросла на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 169,4 млрд руб. По итогам пяти месяцев (январь – май) чистая прибыль банка увеличилась на 21,1% и составила 827,2 млрд руб. Рентабельность капитала за этот период достигла 23,2%.