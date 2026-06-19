Набиуллина: у ЦБ нет информации по сделке по продаже JP Morgan акций Сбера
Центральный банк РФ не имеет информации по поводу сделки по продаже JP Morgan акций Сбербанка, так как она состоялась в иностранном контуре, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Что касается возможного навеса на рынке, те российские бумаги, которые заводятся в российский контур из-за рубежа и в цепочках владельцев которых есть инвесторы из недружественных стран, они подлежат обособленному учету», – отметила она.
По словам Набиуллиной, при нарушениях в этой сфере регулятор может назначать штрафы или лишать лицензии.
8 июня JPMorgan отчитался о полном завершении сделке по продаже акций банка. Депозитарий Сбербанка продал акции российского эмитента с дисконтом 70% неназванному инвестору. Цена продажи составила примерно $1,2 за акцию.
Чистая прибыль Сбербанка РСБУ в мае 2026 г. выросла на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 169,4 млрд руб. По итогам пяти месяцев (январь – май) чистая прибыль банка увеличилась на 21,1% и составила 827,2 млрд руб. Рентабельность капитала за этот период достигла 23,2%.