«Сбер» в мае заработал 169,4 млрд рублей по РСБУ
Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в мае 2026 г. выросла на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 169,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении кредитной организации на сервере раскрытия корпоративной информации.
По итогам пяти месяцев (январь – май) чистая прибыль банка увеличилась на 21,1% и составила 827,2 млрд руб. Рентабельность капитала за этот период достигла 23,2%.
«В мае «Сбер» заработал 169,4 млрд руб. чистой прибыли, показав рост на 20,5% год к году. Рентабельность капитала составила 22,1%», – прокомментировал результаты председатель правления Сбербанка Герман Греф.
По словам Грефа, в кредитовании происходит восстановление спроса со стороны частных клиентов во всех сегментах. Объем розничного портфеля вырос на 0,9% (до 19,5 трлн руб.). Выдачи потребительских кредитов впервые с начала года сравнялись с выдачами ипотеки, составив 228 млрд руб. Качество совокупного кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности практически не изменилась и составила 2,9%.
8 июня зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов рассказал, что доля зарплат в конвертах у малого бизнеса выросла до 20–25% (с прежних 10–15%), а у ИП – до 40%. 9 июня «Сбер» и ВТБ поддержали ужесточение регулирования секьюритизации потребкредитов, назвав покупку банками друг у друга таких облигаций «арбитражом» капитала. 5 июня глава Сбербанка Герман Греф вступился за предпринимателей, заявив, что бизнес – основа экономики страны.