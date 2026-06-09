«Сбер» в мае заработал 169,4 млрд рублей по РСБУ

По словам Грефа, в кредитовании происходит восстановление спроса со стороны частных клиентов во всех сегментах. Объем розничного портфеля вырос на 0,9% (до 19,5 трлн руб.). Выдачи потребительских кредитов впервые с начала года сравнялись с выдачами ипотеки, составив 228 млрд руб. Качество совокупного кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности практически не изменилась и составила 2,9%.