Греф: отношение к бизнесу как к «живопыркам» должно измениться

Обращаясь к председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, Греф назвал подобное восприятие бизнеса несправедливым и подчеркнул, что это один из подходов, который должен измениться. До этого депутат в своем выступлении произнес фразу о «живопырках». Тогда он говорил об ограничениях для работы бизнеса.