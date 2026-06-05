Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%MRKS0,496-0,6%UTAR10,2-0,58%IMOEX2 575,32-0,18%RTSI1 091,97-0,18%RGBI119,19+0,06%RGBITR786,02+0,09%
Главная / Экономика /

Греф: отношение к бизнесу как к «живопыркам» должно измениться

Ведомости

Отношение к предпринимателям как к «живопыркам, зарабатывающим бабки» необходимо менять, поскольку именно бизнес создает основу экономики страны. Об этом на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава кредитной организации Герман Греф.

Обращаясь к председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, Греф назвал подобное восприятие бизнеса несправедливым и подчеркнул, что это один из подходов, который должен измениться. До этого депутат в своем выступлении произнес фразу о «живопырках». Тогда он говорил об ограничениях для работы бизнеса.

«Живопырки» – и есть эта самая экономика. И именно они, бизнес, большие «живопырки», маленькие «живопырки», предприниматели создают эту самую добавленную стоимость. Они и есть основа экономики», – заявил глава Сбербанка, отметив, что экономика – это основа государства.

4 июня на ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов заявлял, что проведенная налоговая реформа не привела к чрезмерной нагрузке на бизнес и экономику. По его словам, опасения по поводу возможного усиления фискального давления не оправдались. Он отметил, что были риски перегнуть палку, но ее «не перегнули».

Читайте также:Главные события и заявления второго дня ПМЭФ-2026
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её