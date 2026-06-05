Греф: отношение к бизнесу как к «живопыркам» должно измениться
Отношение к предпринимателям как к «живопыркам, зарабатывающим бабки» необходимо менять, поскольку именно бизнес создает основу экономики страны. Об этом на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава кредитной организации Герман Греф.
Обращаясь к председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, Греф назвал подобное восприятие бизнеса несправедливым и подчеркнул, что это один из подходов, который должен измениться. До этого депутат в своем выступлении произнес фразу о «живопырках». Тогда он говорил об ограничениях для работы бизнеса.
«Живопырки» – и есть эта самая экономика. И именно они, бизнес, большие «живопырки», маленькие «живопырки», предприниматели создают эту самую добавленную стоимость. Они и есть основа экономики», – заявил глава Сбербанка, отметив, что экономика – это основа государства.
4 июня на ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов заявлял, что проведенная налоговая реформа не привела к чрезмерной нагрузке на бизнес и экономику. По его словам, опасения по поводу возможного усиления фискального давления не оправдались. Он отметил, что были риски перегнуть палку, но ее «не перегнули».