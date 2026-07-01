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Главная / Финансы /

ЦБ оставил курс доллара на 2 июля почти неизменным

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 2 июля на уровне 78,27 руб. Регулятор снизил его на 0,0044 руб.

Евро подешевел на 0,10 руб. и стал равен 89,18 руб. Курс юаня понизился на 0,01 руб. – до 11,48 руб.

Официальный курс доллара на 1 июля равен 78,27 руб., евро – 89,27 руб., юаня – 11,49 руб.

Банк России во втором полугодии 2026 г. будет ежедневно продавать валюту на внутреннем рынке на сумму 0,58 млрд руб. В первом полугодии объем таких операций составлял 4,62 млрд руб. в день. Таким образом, показатель уменьшится почти в восемь раз. Опрошенные «Ведомостями» эксперты ожидают, что это решение умеренно ослабит курс рубля до уровней выше 80 руб./$ и снизит волатильность российской валюты.

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