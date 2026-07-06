ЦБ повысил официальный курс доллара до 77,97 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 7 июля на уровне 77,97 руб. Регулятор повысил его на 0,74 руб.
Евро стал дороже на 1,23 руб. ЦБ повысил его до 89,26 руб. Юань подорожал до 11,46 руб., прибавив 0,08 руб.
Официальный курс доллара на 4 июля составлял 77,23 руб., евро – 88,03 руб., юаня – 11,38 руб.
На внебиржевом рынке 6 июня доллар впервые с апреля поднимался выше 80 руб. В 11:30 мск доллар на внебиржевом рынке стоил 80,33 руб. Однако, по состоянию на 12:08 мск, он упал до 77,86 руб. По данным на 17:30 мск, доллар торгуется по 77,25 руб.