Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,234-2,23%BISVP9,81+0,31%CHKZ14 550-5,52%IMOEX2 192,64-2,24%RTSI885,9-3,17%RGBI111,91-0,04%RGBITR746,41+0,07%
Главная / Финансы /

ЦБ повысил официальный курс доллара до 77,97 рублей

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 7 июля на уровне 77,97 руб. Регулятор повысил его на 0,74 руб.

Евро стал дороже на 1,23 руб. ЦБ повысил его до 89,26 руб. Юань подорожал до 11,46 руб., прибавив 0,08 руб.

Официальный курс доллара на 4 июля составлял 77,23 руб., евро – 88,03 руб., юаня – 11,38 руб.

На внебиржевом рынке 6 июня доллар впервые с апреля поднимался выше 80 руб. В 11:30 мск доллар на внебиржевом рынке стоил 80,33 руб. Однако, по состоянию на 12:08 мск, он упал до 77,86 руб. По данным на 17:30 мск, доллар торгуется по 77,25 руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь