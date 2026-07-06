ЦБ повысил официальный курс доллара до 77,97 рублей

На внебиржевом рынке 6 июня доллар впервые с апреля поднимался выше 80 руб. В 11:30 мск доллар на внебиржевом рынке стоил 80,33 руб. Однако, по состоянию на 12:08 мск, он упал до 77,86 руб. По данным на 17:30 мск, доллар торгуется по 77,25 руб.