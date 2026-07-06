Курс доллара на межбанке поднимался выше 80 рублей впервые с апреля

На фоне усиления американской валюты евро снизился до минимального уровня с конца марта по отношению к американской валюте, достигнув отметки 1,142 евро/$. Канадский доллар торговался с понижением на 0,3% до 1,41 канадского доллара/$. Британский фунт в то же время опустился до уровня $1,323, достигнув минимальных отметок с конца марта.