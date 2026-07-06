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Главная / Инвестиции /

Курс доллара на межбанке поднимался выше 80 рублей впервые с апреля

Ведомости

Курс доллара на рынке Forex торговался выше 80 руб. Это произошло впервые с начала апреля 2026 г., свидетельствуют данные портала Investing.

В 11:30 мск доллар на внебиржевом рынке стоил 80,33 руб. Однако, по состоянию на 12:08 мск, он снова упал ниже 80 руб. – до 77,86 руб.

Банк России установил официальный курс доллара на 4 июля на уровне 77,23 руб. Регулятор обновит котировки вечером 6 июля.

«Ведомости» писали 22 июня, что доллар укрепляется по отношению к основным мировым валютам третью торговую сессию подряд из-за усиления ожиданий по повышению процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США до конца 2026 г.

На фоне усиления американской валюты евро снизился до минимального уровня с конца марта по отношению к американской валюте, достигнув отметки 1,142 евро/$. Канадский доллар торговался с понижением на 0,3% до 1,41 канадского доллара/$. Британский фунт в то же время опустился до уровня $1,323, достигнув минимальных отметок с конца марта.

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