ЦБ установил курс доллара на уровне 77,23 рубля

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на Финансовом конгрессе ЦБ заявил, что текущий курс рубля находится примерно на среднем уровне за последние 12 месяцев, поэтому говорить о его устойчивом укреплении или ослаблении оснований нет.