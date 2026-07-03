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Главная / Финансы /

ЦБ установил курс доллара на уровне 77,23 рубля

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 4 июля на уровне 77,23 руб., понизив его на 0,70 руб.

Курс евро стал ниже на 0,68 руб. и достиг отметки в 88,71 руб. Юань подешевел на 0,09 руб. – до 11,38 руб.

Официальный курс доллара на 3 июля равен 77,93 руб., евро – 80,71 руб., юаня – 11,47 руб.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на Финансовом конгрессе ЦБ заявил, что текущий курс рубля находится примерно на среднем уровне за последние 12 месяцев, поэтому говорить о его устойчивом укреплении или ослаблении оснований нет. 

2 июля в кулуарах Финансового конгресса Банка России директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган заявил, что укрепление курса рубля в 2025–2026 гг. объясняется совокупностью факторов. Он перечислил снижение спроса на импорт, сокращение внешнего долга и влияние жесткой денежно-кредитной политики.

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