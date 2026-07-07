Т-банк начал сбор заявок на покупку ЦФА «Озона» со ставкой 15,5% годовых

Генеральный директор «Атомайз» Алексей Илясов отметил, что «Озон – это один из ключевых игроков сегмента электронной коммерции, показывающий здоровое сочетание роста и эффективности». По его словам, для инвесторов инструменты с фиксированной процентной ставкой – «один из лучших на сегодня вариантов стабилизации портфеля, учитывая общую неопределенность на финансовом рынке». Доходность продукта в 15,5% предлагает премию к ставкам денежного рынка и депозитов на сопоставимые сроки.