Т-банк начал сбор заявок на покупку ЦФА «Озона» со ставкой 15,5% годовых
Т-банк открыл сбор заявок на покупку цифровых финансовых активов (ЦФА) операционной компании «Озон» – ООО «Интернет Решения». Размещение стартовало 7 июля и продлится до 16:00 13 июля. Общий объем выпуска – 1 млрд руб., ставка фиксированная – 15,5% годовых, срок обращения – три месяца, дата погашения – 9 октября.
Инструмент доступен всем инвесторам, включая неквалифицированных. Минимальный порог входа – 1000 руб. При покупке в ходе первичного размещения комиссия нулевая. Для приобретения активов необходим смарт-счет, открыть который можно в приложении Т-инвестиций. Выпуск обеспечен поручительством головной холдинговой структуры онлайн-ритейлера – МКПАО «Озон», имеющей кредитные рейтинги ruA от «Эксперт РА» и A.ru от НКР. ЦФА размещены на платформе «Атомайз», входящей в группу «Т-технологии».
Генеральный директор «Атомайз» Алексей Илясов отметил, что «Озон – это один из ключевых игроков сегмента электронной коммерции, показывающий здоровое сочетание роста и эффективности». По его словам, для инвесторов инструменты с фиксированной процентной ставкой – «один из лучших на сегодня вариантов стабилизации портфеля, учитывая общую неопределенность на финансовом рынке». Доходность продукта в 15,5% предлагает премию к ставкам денежного рынка и депозитов на сопоставимые сроки.
ЦФА – это финансовые права в цифровом формате. Для физических лиц это новый способ инвестирования, а для компаний-эмитентов – инструмент привлечения финансирования. При покупке ЦФА инвестор предоставляет средства эмитенту, а тот обязуется вернуть номинал и выплатить доход по графику. Условия выпуска исполняются автоматически с помощью смарт-контрактов, данные хранятся в защищенных реестрах.
ООО «Интернет Решения» – дочерняя структура в составе МКПАО «Озон», через которую осуществляется операционная деятельность маркетплейса Ozon в России. Компания работает с сентября 2000 г. Группа «Озон» включает мультикатегорийную e-commerce платформу, работающую в 11 странах, а также финтех-бизнес и сервис доставки продуктов. «Атомайз» – первый в России оператор информационной системы по выпуску ЦФА, внесен в реестр Банка России в феврале 2022 г.